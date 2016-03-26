За добу в зоні АТО загинули двоє військових, одинадцять отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, одинадцять дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій, на жаль, двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісім наших бійців дістали поранення. Крім того, троє військовослужбовців Національної гвардії України зазнали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої», - повідомив Мотузяник.