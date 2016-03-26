За добу на Донбасі по позиціях сил АТО було випущено більш як 40 мін

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України по позиціях українських військовослужбовців було випущено більш як 40 ворожих мін, повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, за минулу добу на луганському напрямку обстрілів з боку незаконних збройних формувань не було зафіксовано, тоді як на донецькому напрямку бойовики здійснили 31 обстріл.

Так, на донецькому напрямку по всій лінії фронту противник застосовував важке озброєння, зокрема, міномети калібру 82 мм і 120 мм.

«Такі інциденти зафіксовано на Світлодарській дузі (Троїцьке і Луганське), під Горлівкою (Зайцеве і Майорськ), під Донецьком (Авдіївка і Піски). По наших позиціях загалом було випущено більш як 40 ворожих мін», - повідомив Мотузяник.

За його словами, найскладніша ситуація зберігається в Авдіївці, де українські військові змушені регулярно відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити ворожі провокації.

На маріупольському напрямку найгарячішою точкою була Мар'їнка, в результаті серії обстрілів з боку противника по позиціях сил АТО детонував боєкомплект. Крім того, бойовики також порушували режим тиші в Красногорівці і поблизу села Водяне.

Загалом, на маріупольському напрямку бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, одинадцять дістали поранення.