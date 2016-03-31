В зоні АТО в перестрілці з власними підрозділами був поранений начальник розвідки полку ЗС РФ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Зокрема, загинули двоє та отримали поранення троє російських військовослужбовців 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк), загинув один та отримали поранення двоє російських військових 3 окремої отострілецької бригади (Горлівка), загинув один та отримали поранення двоє російських військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ).

Крім того, один диверсант отримав поранення під час невдалої спроби проходу в мінних загородженнях. Інший був поранений внаслідок помилки при поверненні ДРГ з бойового завдання: в результаті перестрілки з власними підрозділами передових позицій поранення отримав начальник розвідки штабу полку підполковник ЗС РФ Микола Маршин.

Також розвідка повідомляє про факти дезертирства.

Так, 29-30 березня ц. р. дезертирували п’ять російський військовослужбовців: троє зі складу 2 батальйону та двоє з артилерійського підрозділу полку. Одному з втікачів, громадянину Росії Івану Пономарьову, вдалось безперешкодно перетнути українсько-російський кордон.

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Громадянин Росії Олександр Алікін був затриманий на українсько-російському кордоні підрозділом внутрішніх військ МВС РФ. Ще троє дезертирів 2 батальйону були затримані місцевими мешканцями Новоазовська під час спроби викрасти приватний автомобіль.