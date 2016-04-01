Бої за промзону Авдіївки: з'явилося відео відбиття українськими військовими атак терористів
18:45, 01 квітня 2016Війна
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У мережі з'явилося відео боїв українських військових з бойовиками у промисловій зоні Авдіївки Донецької області.
Авдіївка залишається гарячою точкою на Донбасі / Скріншот
Відео розмістило Військове телебачення України на своєму каналі в YouTube.
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На записі зафіксовано, як бійці сил АТО відбивають атаки терористів.
Раніше УНІАН повідомляв, що в районі промислової зони Авдіївки бойовики використовують проти сил АТО протипіхотні міни ПОМ-2, заборонені Женевською конвенцією.
Крім того, 27 березня поблизу Авдіївки терористи спробували взяти штурмом один з опорних пунктів сил українських бійців.
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