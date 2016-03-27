Постріли не вщухають: поблизу Авдіївки бойовики намагалися взяти штурмом один з опорних пунктів сил АТО
Всього за день проросійські найманці 18 разів застосовували зброю проти української армії.
Поблизу Авдіївки терористи спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил українських бійців.
Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у зведенні станом на 18.00.
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Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Всього за день проросійські найманці 18 разів застосовували зброю проти української армії.
«Постріли не вщухають поблизу Авдіївки. За вказаний період противник 6 разів відкривав тут вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
Також сьогодні в районі Авдіївки незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Військовослужбовці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь на обстріл бандформувань та спробу підійти в притул до наших укріплень. В результаті бою диверсійно-розвідувальна група противника у складі шести осіб відступила. Серед бійців сил АТО втрат немає, кількість жертв з боку ворога уточнюється», - повідомляє прес-центр.
За даними штабу, на Маріупольському напрямку позиції сил АТО поблизу Новотроїцького обстріляли з протитанкових керованих ракет та мінометів 120 калібру, випустивши в напрямку українських бійців 4 ворожі міни.
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Також на цьому напрямку проросійські бандитські угрупування цілили в захисників Широкиного та Тарамчука зі стрілецької зброї.
У відповідь на прицільні обстріли противника з різних видів зброї бійці Збройних сил України декілька разів відкривали вогонь у відповідь, але виключно з озброєння, яке дозволеного Мінськими угодами, наголосили у штабі.