Постріли не вщухають: поблизу Авдіївки бойовики намагалися взяти штурмом один з опорних пунктів сил АТО

Поблизу Авдіївки терористи спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у зведенні станом на 18.00.

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Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Всього за день проросійські найманці 18 разів застосовували зброю проти української армії.

«Постріли не вщухають поблизу Авдіївки. За вказаний період противник 6 разів відкривав тут вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Також сьогодні в районі Авдіївки незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Військовослужбовці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь на обстріл бандформувань та спробу підійти в притул до наших укріплень. В результаті бою диверсійно-розвідувальна група противника у складі шести осіб відступила. Серед бійців сил АТО втрат немає, кількість жертв з боку ворога уточнюється», - повідомляє прес-центр.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку позиції сил АТО поблизу Новотроїцького обстріляли з протитанкових керованих ракет та мінометів 120 калібру, випустивши в напрямку українських бійців 4 ворожі міни.

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Також на цьому напрямку проросійські бандитські угрупування цілили в захисників Широкиного та Тарамчука зі стрілецької зброї.

У відповідь на прицільні обстріли противника з різних видів зброї бійці Збройних сил України декілька разів відкривали вогонь у відповідь, але виключно з озброєння, яке дозволеного Мінськими угодами, наголосили у штабі.