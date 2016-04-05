За добу в зоні АТО загинули 2 військових, 10 зазнали поранень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 61 раз порушували режим припинення вогню, що вдвічі більше у порівнянні з попередньою добою.

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