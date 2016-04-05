За добу в зоні АТО загинули 2 військових, 10 зазнали поранень
12:54, 05 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, десять зазнали поранень.
За добу в зоні АТО загинули 2 військових, 10 зазнали поранень / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 61 раз порушували режим припинення вогню, що вдвічі більше у порівнянні з попередньою добою.
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