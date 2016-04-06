За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, поранено 4 бійців

12:58, 06 квітня 2016
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, поранення отримали 4 бійців.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, чотирьох було поранено", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, десять зазнали поранень.

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