За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, поранено 4 бійців
12:58, 06 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, поранення отримали 4 бійців.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, чотирьох було поранено", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, десять зазнали поранень.
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