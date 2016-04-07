Терористи не припиняють обстрілів Авдіївки, бійці АТО тричі відповіли вогнем на провокації

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, проте контрольованою українськими військовослужбовцями.

"За сьогодні зафіксовано 23 ворожих обстріли. Найбільше російські найманці стріляли по захисниках Авдіївки, а саме 9 разів. На цьому ж Донецькому напрямку в районах населених пунктів Опитне, Водяне, шахта Бутівка ворог вів вогонь з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. А з мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, незаконні збройні формування вели вогонь по укріпленнях наших сил з мінометів поблизу Луганського і Невельського", - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що на Луганському напрямку бойовики по одному разу обстріляли Трьохізбенку і Станицю Луганську, використовуючи при цьому гранатомети і стрілецьку зброю.

"У відповідь на прицільні обстріли ворога своїх опорних пунктів бійці Збройних Сил України три рази відкривали у відповідь вогонь", - повідомили в прес-центрі і додали: "З досвіду останніх кількох днів тільки так зупиняються провокації бойовиків".