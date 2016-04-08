Зона АТО: бойовики 70 разів обстріляли українських військових, під Маріуполем – із САУ

Минулої доби за підтримки країни-агресора незаконні збройні формування 70 разів відкривали вогонь по силам АТО з різної зброї. Про це штаб АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що ще не виступали з пропозиціями щодо розміщення своєї поліцейської місії на Донбасі

За даними штабу, на Донецькому напрямку порушення режиму тиші відбулося біля Авдіївки, Луганського, Пісків, Опитного, Невельського, Верхньоторецького, Артемового, Кам’янки, Світлодарська та Богуславського. Як і раніше, ворог використовує міномети калібрів 120мм та 82мм у поєднанні з гранатометами, кулеметами та стрілецькою зброєю.

Крім того, порушуючи Мінські домовленості на Маріупольському напрямку окрім заборонених мінометів в районі оборони Павлополя бойовики вели вогонь з самохідних артилерійських установок в напрямку Новотроїцького.

На Луганщині по українським бійцям бойовики стріляли з гранатометів різних систем в районі Трьохізбенки, а в Станиці Луганській постріли лунали зі стрілецької зброї.

"За вказаний період сили АТО 19 разів відкривали вогонь, при цьому застосовуючи виключно зброю малого калібру", - додали у штабі.

Як повідомлялось, учора терористи не припиняли обстрілів Авдіївки, бійці АТО тричі відповіли вогнем на провокації.