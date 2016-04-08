ОБСЄ заявляє про знищення автомобіля місії під Сніжним бойовиками "ДНР"
15:28, 08 квітня 2016Війна
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Вчора неподалік населеного пункту Сніжне Донецької області бойовики «ДНР» знищили автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Під Сніжним бойовики «ДНР» знищили автомобіль місії ОБСЄ, каже Хуг / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг.
"Серйозний інцидент стався вчора, коли транспортний засіб СММ ОБСЄ був обстріляний і знищений поблизу Сніжного. Трохи пізніше так звані члени «ЛНР» зупинили нашу місію, направивши зброю на наших спостерігачів", - сказав Хуг.
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Він наголосив, що "такі інциденти неприпустимі".
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