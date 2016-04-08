ОБСЄ заявляє про знищення автомобіля місії під Сніжним бойовиками "ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Серйозний інцидент стався вчора, коли транспортний засіб СММ ОБСЄ був обстріляний і знищений поблизу Сніжного. Трохи пізніше так звані члени «ЛНР» зупинили нашу місію, направивши зброю на наших спостерігачів", - сказав Хуг.

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Він наголосив, що "такі інциденти неприпустимі".