Хуг розповів про наслідки закриття фільтрувальної станції неподалік Ясинуватої та Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеоконференції, перебуваючи на Донецькій фільтрувальній станції, яка розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, містами, які розділені лінією зіткнення на Донбасі.

"Обстріли фільтрувальної станції між Авдіївкою та Ясинуватою являють собою серйозну та істотну ескалацію ситуації", - заявив Хуг.

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У зв'язку з цим він заявив, що запаси води у Авдіївці майже вичерпані, і якщо така ситуація зберігатиметься, то нестача води поставить здоров'я людей під серйозний ризик.

"Прицільний обстріл та закриття водофільтрувальної станції негативно позначиться на людях в Авдіївці, Ясинуватій та Донецьку", - наголосив Хуг.

Він заявив, що ситуація з безпекою не дозволяє робітникам проводити роботи з ремонту фільтрувальної станції.

Як зазначив перший заступник голови місії ОБСЄ, спостерігачі місії бачили наслідки обстрілів біля фільтрувальної станції, а також чули застосування зброї.

"Робітники хочуть зробити, щоб ця станція запрацювала, і люди, які залежать від постачання води з цієї станції з обох сторін лінії зіткнення, хочуть, щоб станція запрацювала", - заявив Хуг.

При цьому він звернув увагу, що в ЗМІ з приводу цього району з'являються повідомлення і політичні заяви, більшість з яких є необгрунтованими. Хуг пояснив, що з'являлися повідомлення, що нібито представники Спеціальної моніторингової місії заохочують насильство у цьому регіоні.

"Давайте будемо чіткими - тут немає сірої зони. Мінські угоди цього не передбачають. На Донбасі є тільки лінія розмежування, визначена у Мінських угодах, що було погоджено обома сторонами. Але Мінськ забороняє сторонам переміщувати свої позиції вперед. Чим ближче до лінії зіткнення знаходяться сторони, тим вищий ризик для насилля та непорозуміння", - наголосив Хуг.