Бої за промзону Авдіївки: Україна закликала ОБСЄ до "дзеркального" патрулювання району

Про йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що впродовж останнього тижня, починаючи з 2 квітня, відбулося значне загострення ситуації в районі Авдіївки. Наразі це найнебезпечніша точка в зоні АТО.

"Цинічно порушуючи мінські домовленості, бойовики НЗФ з окупованих територій (із Ясинуватої, Мінерального, Яковлівки та Крутої Балки) систематично обстрілюють з важкого озброєння район "промзони", - наголошується у повідомленні штабу.

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За даними офіцерів-спостерігачів української сторони СЦКК, які перебувають неподалік від лінії зіткнення сторін, впродовж тижня в районі авдіївської "промзони" бойовики НЗФ випустили у бік сил АТО 584 снаряди та міни, а саме 32 снаряди із танка, 16 – із артилерійських систем калібру 122 мм, 131 міну калібру 120 мм та 405 – калібру 82 мм.

Загалом за тиждень район Авдіївки із застосуванням важкого озброєння було обстріляно 98 разів.

Наголошується, що українська сторона розцінює нарощування обстрілів по позиціях ЗСУ у районі Авдіївки з боку бойовиків як пряме порушення домовленостей за Мінськими угодами.

Тому потрібно відновити запропоновану українською стороною Спільного центру практику щоденного направлення чотирьох "дзеркальних" патрулів ОБСЄ до ключових точок у районі Авдіївки-Ясинуватої, що дозволить здійснювати об’єктивний контроль ситуації та оперативно реагувати на порушення режиму припинення вогню.

Українська сторона закликає відновити практику «дзеркального» патрулювання представниками СММ ОБСЄ та Спільного центу ра... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 8 апреля 2016 г.

Нагадаємо, 8 квітня бойовики при обстрілах району промзони та дачних ділянок на околиці Авдіївки (Донецька область) почали використовувати запалювальні міни. В результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинула жінка.