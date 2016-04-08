Бойовики обстріляли околиці Авдіївки запалювальними мінами, загинула стара жінка

Про це йдеться у повідомленні прес-центру антитерористичної операції.

"Димом затягнута територія навколо промислової зони міста Авдіївка. Горять, в тому числі, дачні прибудови, сади, трава. Проросійські незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій українських військ у цьому районі, тільки тепер вже особливими мінами – запалювальними!", - сказано у ньому.

Як зазначають у штабі АТО, використовуючи такий вибуховий пристрій, бойовики цілеспрямовано і цинічно знищують садиби і майно мирних мешканців.

"Їм мало горя і біди, яке вони несуть для городян! Вони ще й хочуть викликати обурення в місцевих мешканців, начебто за наслідок дій з боку Збройних сил України. Та це провокації найманців, адже справжні шахтарі не палили б майно своїх земляків... Вдень люди добре бачать: хто і звідки стріляє по місту", - підкреслюється в повідомленні.

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В свою чергу начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці в Facebook, що В результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинула жінка.

"Пару годин тому бойовики завдали артудару по Авдіївці. Загинула жінка 1945 року народження. Вона перебувала в городі на території свого домоволодіння по вулиці Куйбишева, 15", - написав він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російсько-терористичні війська посилили свої передові підрозділи в районі промзони Авдіївки.

Глава Служби безпеки України Василь Грицак сьогодні повідомив, що співробітники СБУ збили в Авдіївці безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який знаходиться на озброєнні російської армії.

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