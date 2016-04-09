За добу чотирьох українських військових поранено біля Авдіївки, одного - у районі ДАП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив, що протягом минулої доби на Луганському напрямку противник активності не проявляв, натомість на Донецькому та Маріупольському напрямках бойовики вели обстріли, найнапруженішою залишається ситуація в Авдіївці.

"На Луганському напрямку противник активності на проявляв. На Донецькому напрямку центром бойових дій залишається Авдіївка, - сказав Лисенко. - Внаслідок одного з артобстрілів з боку окупантів в Авдіївці загинула жінка, було зруйновано два будинки. Наші військові з метою захисту своїх позицій та мирних мешканців були змушені відкривати вогонь у відповідь".

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Лисенко додав, що неспокійна обстановка й на інших рубежах оборони, де ворог використовує заборонену зброю. "На Маріупольському напрямку були здійснені обстріли, по українських позиціях було випущено близько 10 снарядів. Активними були ворожі снайпери в районі Мар’їнки, - сказав Лисенко. - За минулу добу внаслідок активних бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових немає, поранено п’ятьох військових. Четверо - поблизу Авдіївки, один - в районі Донецького аеропорту".