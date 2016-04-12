Розвідка встановила особу підполковника РФ - керівника бойовиків на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Встановлено, що на посаді начальника відділу кадрів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з березня 2016 року перебуває підполковник ЗС РФ Степанян Самвел Едуардович, 02.07.1966 р.н., мешканець Ростова-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ГУ розвідки продовжує цілеспрямовано збирати факти участі військовослужбовців ЗС РФ у воєнних злочинах на тимчасово окупованих територіях сходу України для подальшої передачі доказової бази визначеним порядком до Міжнародного кримінального суду.

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Розвідка також продовжує відстежувати подальшудіяльність російських військовослужбовців на окупованих територіях України і їх переміщення після повернення до Росії.

Інформацію щодо російських військовослужбовців, які підозрюються у скоєнні воєнних злочинів на території України, українська сторона регулярно передає країнам-членам ЄС та НАТО, у тому числі з метою розширення “санкційного” списку.

В розвідці нагадали про неминучість покарання за воєнні злочини, що не мають строків давності, та відповідальність, передбачена нормами міжнародного і національного кримінального права.