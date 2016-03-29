На Донеччині бойовики погрожували вбити російського генерала "за недолуге командування" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Українська воєнна розвідка повідомляє, що через активні бойові дії вчора бойовики зі складу так званого "2-го батальйону 3-ї окремої мотострілецької бригади" бандформування "ДНР" (місце постійної дислокації – Горлівка) відмовилися зайняти передові позиції та погрожували вбити командира бригади генерал-майора Збройних сил Російської Федерації Ігоря Тімофєєва за безжальне ставлення та недолуге командування", - сказав Мотузяник.

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