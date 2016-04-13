РФ перекинула в окупований Іловайськ 12 танків і 18 бронемашин - Лисенко
13:48, 13 квітня 2016Війна
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Для незаконних збройних формувань (НЗФ) на тимчасово окуповані території Донбасу з Росії вчора доставили близько 200 тонн боєприпасів, 12 танків та 18 бронемашин.
Російський воєнторг не припиняє постачання озброєння та військової техніки / фото з соцмереж
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Російський воєнторг не припиняє поставок озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для потреб НЗФ так званих «ЛНР» та «ДНР».
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Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, вчора було зафіксовано прибуття ешелону з паливно-мастильними матеріалами до Краснодона. До Дебальцевого зайшов ешелон з близько 200 тонами боєприпасів, а в Іловайськ заїхало 12 танків та 18 бойових броньованих автомобілів», - сказав Лисенко.
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