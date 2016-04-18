Розвідка: за минулу добу на Донбасі знищено сімох російських військовослужбовців

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"17 квітня загинув один та отримали поранення троє військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 армійського корпусу (АК) (Донецьк) ЗС РФ, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп, а внаслідок підриву боєкомплекту у районі населеного пункту Первомайське загинуло шестеро військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Українські розвідники зауважили, що зберігається активність противника на Донецькому напрямку.

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Також вони повідомляють, що з метою посилення бойових можливостей тактичної групи, розгорнутої в Ясинуватої, противник провів перегрупування сил. З переднього краю виведено основну частину підрозділів 11 окремого мотострілецького полку, розміщеного у Макіївці, 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ для відновлення боєздатності (загальні втрати полку з початку березня складають понад 100 військовослужбовців). Передові позиції ворога посилено підрозділами окремих мотострілецьких бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ у Горлівці, Макіївці та Донецьку.

"Протягом доби зафіксовано 79 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів, зенітних установок ЗУ-23-2, БМП, ПТРК, 122-міліметрових артилерійських систем та 120/82-міліметрових мінометів, з них два - Станиця Луганська, (Новоайдарський напрямок); два - Кримське, Новоолександрівка (Севєродонецький напрямок); 13 - Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Майорськ, Ленінське (Слов’янський напрямок); 46 - Верхньоторецьке, Новоселівка, Авдіївка, Опитне, Шахта Бутовка, Піски, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); шість - Тарамчук, Березове, Старогнатівка (Волноваський напрямок); 10 - Лебединське, Широкине (Маріупольський напрямок)", - йдеться у повідомленні.

Розвідники заявляють, що найближчим часом противник планує активізувати обстріли позицій українських сил (у тому числі із застосуванням артилерії) у районах Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Мар’їнки.