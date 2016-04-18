Бойовики з мінометів і ПТРК обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Протягом минулої доби бойовики 79 разів відкривали вогонь уздовж всієї лінії фронту. Зокрема, із мінометів калібрів 120-мм та 82-мм в напрямку Авдіївки - 4 рази, Зайцевого – 3, два обстріли позицій наших військ відбулось в районі Шахти Бутівки та по одному поблизу Красногорівки, Пісків, Опитного, Березового та Кримського.

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"В районі Тарамчука наші опорні пункти поруч з мінометами було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122мм. В районі Лебединського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс (ПТРК), а у Майорську та Опитному - вів вогонь з озброєння БМП", - зазначили в прес-центрі.

У повідомленні йдеться, що також було неспокійно в районах Луганського, Широкіного, Мар’їнки, Невельського, Верхньоторецького. Тут незаконні збройні формування вкотре порушили режим тиші, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети.

"З метою утримання своїх позицій українські військові 18 разів відкривали вогонь у відповідь", - підсумували в прес-центрі.