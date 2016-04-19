У Міноборони розповіли скільки одиниць озброєння та військової техніки відновлено з початку АТО

Про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. «За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України повернули для виконання бойових завдань в районі проведення АТО 308 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема танки, гармати, протитанкові комплекси та бойові машини», - сказала вона.

Читайте такожЦього року для ЗСУ закупили близько 150 одиниць озброєння і військової техніки

Таким чином, за словами речника Міноборони, з початку проведення АТО відновлено вже близько 46,5 тис. одиниць озброєння і техніки, з них понад 43,5 тис. одиниць відновили військові частини ЗСУ.

«Ефективне виконання державного оборонного замовлення на вітчизняних підприємствах, в організаціях та установах забезпечують військові представництва Міністерства оборони України», - зауважила Гаврилюк.

Крім того, за її словами, з початку року попереджено надмірні витрати бюджетних коштів виконавцями державного оборонного замовлення на суму понад 466 млн грн.

Також військові представництва забезпечили перерахування до спеціального фонду Міноборони 2 млн 670 тис. грн за надання послуг з контролю якості ремонту і виробництва для інших силових структур.