Армія прийняла на забезпечення БТР-3
Збройні сили України прийняли на забезпечення БТР-3. Відповідний наказ був підписаний тиждень тому, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.
Підприємство-виробник уже отримало передоплату та приступило до виконання замовлення, передає прес-служба Міноборони.
Разом з тим, під час державних випробувань броньованого автомобіля «Дозор» було виявлено 49 недоліків.
Читайте такожГендиректор "Укроборонпрому": заступник міністра оборони саботує процес озброєння армії
"Наразі готується спільне рішення з підприємством «Укроборонпром» щодо усунення цих недоліків та укладання угоди на постачання цього автомобіля до ЗСУ. Всі ці питання будуть вирішені в робочому порядку і Збройні Сили України отримають надійну машину", — розповів Павловський.
Недоліки, які були виявлені під час випробувань, здебільшого стосуються ходової частини.
Машина пройшла близько 8-ми тисяч кілометрів і частота поломок склала 4-5 на тисячу кілометрів.