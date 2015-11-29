Армія прийняла на забезпечення БТР-3

Підприємство-виробник уже отримало передоплату та приступило до виконання замовлення, передає прес-служба Міноборони.

Разом з тим, під час державних випробувань броньованого автомобіля «Дозор» було виявлено 49 недоліків.

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"Наразі готується спільне рішення з підприємством «Укроборонпром» щодо усунення цих недоліків та укладання угоди на постачання цього автомобіля до ЗСУ. Всі ці питання будуть вирішені в робочому порядку і Збройні Сили України отримають надійну машину", — розповів Павловський.

Недоліки, які були виявлені під час випробувань, здебільшого стосуються ходової частини.

Машина пройшла близько 8-ми тисяч кілометрів і частота поломок склала 4-5 на тисячу кілометрів.