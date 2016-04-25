Бойовики обстрілюють сили АТО з гаубиць та мінометів – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожТука: бойовики обстріляли у Станиці Луганській управління соцзахисту і пункт пропуску

«На Луганському напрямку противник надвечір тричі порушив режим тиші у Станиці Луганській. Зокрема під вогонь окупантів знову потрапив зачинений КПВВ», - повідомив Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямку одразу після опівночі окупанти здійснили грубе порушення Мінських домовленостей - ворог відкрив вогонь зі 152-міліметрових гаубиць «Мста-Б», було випущено близько 50 артснарядів. Вогонь вівся з відстані близько 20 км. Внаслідок обстрілу у селі Правдівка Костянтинівського району Донецької області пошкоджено православну церкву (вибито шибки). За інформацією розвідки, під час стрільби окупанти коригували вогонь за допомогою новітнього російського комплексу радіолокаційної розвідки «Зоопарк-1».

Окрім того, противник здійснив низку мінометних обстрілів під Авдіївкою та Зайцевим, а також застосував БМП поблизу Луганського.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів.

Читайте такожУ Києві звільнили поліцейського, який роз'їжджав з символікою бойовиків "ДНР" (відео)

На Маріупольському напрямку впродовж доби (здебільшого ввечері) противник здійснив ряд обстрілів українських позицій та населених пунктів по всьому фронту. Найбільше їх відбулося у Мар’їнці і Широкиному. Внаслідок злочинних дій окупантів у Мар’їнці та навколишніх селах є проблеми з електропостачанням та призупинено ремонт газопроводу.

Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів.