"Великодня тиша": снайпер бойовиків обстріляв опорні пункти ЗСУ в районі Мар'їнки (відео)

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО, оприлюднивши дані станом на 18.00 3 травня 2016 року.

"Загалом у зоні проведення АТО протягом дня бойовики тільки один раз відкривали вогонь по наших позиціях. Зокрема, в районі н. п. Мар'їнка по окремих опорних українських підрозділах вів прицільний вогонь ворожий снайпер", - зазначає прес-центр у повідомленні.

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І також додає, що, "незважаючи на затишшя, українські захисники продовжують перебувати у високій бойовій готовності і уважно відстежують ситуацію на лінії розмежування сторін".