За минулу добу в зоні АТО поранений один український військовий - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу жоден український солдат не загинув, один отримав поранення в результаті обстрілу біля Маріїнки", - сказав Лисенко.

При цьому він повідомив, що за минулу добу в зоні АТО ситуація залишилася відносно стабільною, однак тривають поодинокі провокації з боку бойовиків.

“Ситуація в районі проведення АТО залишається відносно стабільною. Проте поодинокі збройні провокації тривають. За минулу добу бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню", - сказав Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку протягом вчорашнього дня не зафіксовано жодного обстрілу, на Донецькому напрямку бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, зокрема неспокійною залишається ситуація поблизу Авдіївки, де бойовики застосовували озброєння БМП, стрілецьку зброю і гранатомети. Також гранатомети і стрілецьку зброю вони застосовували у районі Зайцевого, а біля Луганського, що на Светлодарській дузі, ворог стріляв з великокаліберних кулеметів, за що отримав відсіч з боку українських військових, зазначив Лисенко.

Водночас на Маріупольському напрямку в районі Мар'їнки і Гнутового бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї і гранатометів.

Як повідомляв УНІАН, вчора з настанням сутінків проросійські бойовики знову активізувалися.