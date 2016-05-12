У Росії в танках з Донбасу знайшли тіла загиблих військових - журналіст

Про це він розповів в інтерв'ю "Эхо Москвы", зазначивши, що цю інформацію необхідно перевіряти.

"Є такий 172-й авторемонтний завод, на який недавно приїхало чотири Т-90 і два Т-72 з Донбасу. І ось в цих танках вони теж, за їхнім твердженням, виявили останки і механіка, і навідника. Правда, я не дуже, чесно – ось цю інформацію ще треба перевіряти – я не дуже уявляю собі, як це можливо сьогодні", - повідомив Невзоров.

Крім того, він розповів, що підбитий танк, якщо він з трупами, потрібно якось маркувати.

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"Але ви уявіть собі, дорогі мої, що означає відмаркувати ще місцями гарячий іржавий брудний кинутий десь напівзакопаний у землю танк. Як маркувати? Неможливо. І тому, особливо якщо у нього... а люк ви ніколи не віддерете зовні, якщо у вас немає спеціального інструментарію. А його, як правило, немає. І зрозуміти, хто там – живі, не живі, звалили, не звалили – неможливо", - підсумував він.

Раніше Невзоров заявляв, що спроба побудувати на Донбасі "русский мир" за допомогою відправлених з РФ кримінальників була нежиттєздатною, план відновити з їхньою допомогою імперію був спочатку утопічний.