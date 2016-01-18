Спроба побудувати на Донбасі "русский мир" за допомогою кримінальних злочинців була з самого початку нежиттєздатною - Невзоров

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський публіцист Олександр Невзоров.

«На мій превеликий подив, Україна виявилася здатною до опору і блискучих перемог. Але якби не Україна, Росія робила б це з ким-небудь іншим. Ми бачимо, що саме в Україні зламався «русский мир». Тобто, саван російської ідеї прикрасять, ймовірно, в першу чергу, українські вишивки, а потім – арабська в'язь», - сказав Невзоров.

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«Основним мотивом буде українська вишивка - бо в процесі всього цього бандитизму на Донбасі стало зрозуміло, що кадрів у «русского мира» немає. Є набір кримінальних злочинців, певний контингент абсолютно тупих, озлоблених, злочинних відморозків. Більше запропонувати історії для здійснення високих імперських задумів Росія не спроможна. Всі ці гіркіни, всі ці анекдотичні козачки, всі ці бандюги, злодії й терористи, які заснували кримінально-терористичне лігво на Донбасі, – все, що виявилось у Росії в XXI столітті. Більше нічого немає», - наголосив він.

За словами Невзорова, «русский мир» побудувати неможливо. «Причин – безліч. Одна доведена лабораторно, на Донбасі – це відсутність кадрів. Тому що штатні військовослужбовці серйозно сприйняті бути не можуть. Ми знаємо цю російську армію, знаємо, як цю величезну російську армію перемогла маленька Чечня. І ця Чечня змушує Росію платити данину, і ця Чечня змушує Росію заплющувати очі на все, що вона робить у себе на території», - сказав він.

На думку Невзорова, «русский мир» був переможений не тільки кадровим чинником. «Він неможливий в принципі. Точнісінько так само, як зараз неможливо клонувати динозавра, попри всю потужність, кількість зубів і плакоїдну луску. Не можна давати йому змоги бігати по лісопарку. Цього не буде. Динозавра обов'язково застрелять. Просто тому, що вони зараз нікому не потрібні. Це нежиттєздатна форма життя», - наголосив Невзоров.

Повний текст інтерв'ю розміщено на сайті УНІАН.