За добу в зоні АТО двоє військових загинули і ще двоє отримали поранення

13:23, 19 травня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті активних бойових дій двоє українських військових загинули і ще двоє бійців отримали поранення.

фото УНИАН / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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