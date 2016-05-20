Штаб АТО: бойовики продовжують стріляти з важкого озброєння, найгарячіше – під Авдіївкою

Ситуація у зоні АТО залишається складною. Терористи продовжують грубо порушувати умови перемир’я, застосовуючи, зокрема, і важке озброєння. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Найгарячішою точкою на карті бойових дій залишається промзона на південній околиці Авдіївки. Там бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 мм та 120 мм, відзначають у штабі.

На Маріупольському напрямку бандформування декілька разів відкривали вогонь по укріплення сил АТО в районі Новотроїцького. Застосовували при цьому великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та зенітні установки.

На Луганщині противник обстріляв українських воїнів, які несуть службу неподалік населеного пункту Сизе, з станкового протитанкового гранатомету.

Вчора ввечері на Донеччині знову проводили розвідку ворожі БПЛА, додають у прес-центры штабу.

Крым того, з початку цієї доби бойовики вже щонайменше тричі порушили режим тиші. Вони вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Авдіївки та Опитного з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм.