У прифронтовій Авдіївці трамвайний рух намагаються оживити за допомогою дизель-генератора (фото, відео)

Про це йдеться в повідомленні в групі "Авдеевка - моя Родина!" в соцмережі "Вконтакте", підписаному в.о. директора комунального підприємства "Авдіївске трамвайно-транспортне управління" М.Гриником.

"17 травня 2016 року КП "АТТУ" Авдіївської міської ради випробувало рух трамвайного вагона КТМ-5М3 за допомогою додаткового джерела живлення - дизель-генератора SDMO-Gtnstt T88k потужністю 80кВт з використанням новаторської системи випрямлення струму. Випробування пройшли успішно!", - повідомив він.

Крім того, 18 травня на Youtube з'явилося відео "дизельного трамвая" в русі.

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Короткий ролик знятий біля центральної прохідної Авдіївського коксохімічного заводу, таким чином, засвідчивши, що трамвай здатний долати відстань між депо і заводом, виконуючи свою звичну до війни функцію.

Трамвай в Авдіївці був відкритий в 1965 році, лінія пов'язує багатоповерхові мікрорайони міста з АКХЗ. У 1984-2000 роках діяла лінія з міста в селище Спартак, що нині знаходиться під контролем так званої "ДНР".

В грудні 2014 року через бойові дії контактна мережа на південній частині лінії була пошкоджена і демонтована, трамвай продовжував ходити до депо. В січні 2015 року трамвайне депо було обстріляне, рух було повністю зупинено, а дроти повністю демонтовані.