Бойовики "ДНР" "засвітили" свої позиції під окупованим Донецьком (відео)

10:33, 22 травня 2016
Війна
2343 0

В інтернеті з'явилося відео, на якому показані позиції бойовиків самопроголошеної "ДНР" недалеко від Донецька.

REUTERS

Відео було опубліковано на YouTube-каналі одного з ресурсів терористів.

Читайте такожСБУ заманила у засідку диверсійну групу бойовиків, використавши макет Javelin

Зазначається, що запис було зроблено на Ясинуватському блокпосту.

Нагадаємо, раніше розвідка в районі промислової зони Авдіївки зафіксувала вихід диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter