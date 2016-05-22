Бойовики "ДНР" "засвітили" свої позиції під окупованим Донецьком (відео)
10:33, 22 травня 2016Війна
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В інтернеті з'явилося відео, на якому показані позиції бойовиків самопроголошеної "ДНР" недалеко від Донецька.
REUTERS
Відео було опубліковано на YouTube-каналі одного з ресурсів терористів.
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Зазначається, що запис було зроблено на Ясинуватському блокпосту.
Нагадаємо, раніше розвідка в районі промислової зони Авдіївки зафіксувала вихід диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.
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