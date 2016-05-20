Розвідка зафіксувала ДРГ бойовиків у районі промзони Авдіївки

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"У районі промислової зони Авдіївки противник здійснював інтенсивний обстріл сил АТО, у т. ч. з використанням 82 - і 120-міліметрових мінометів. У зазначеному районі відзначений вихід диверсійно-розвідувальної групи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.