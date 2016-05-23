За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще троє поранені

12:56, 23 травня 2016
Війна
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За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще троє поранені.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він повідомив, що це сталося в районі Авдіївської промзони внаслідок мінометного обстрілу з боку бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Минулої доби противник 31 раз застосовував зброю проти українських воїнів. 

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