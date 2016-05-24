Бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Звечора противник найінтенсивніше обстрілював наші опорні пункти в районі Мар’їнки. При цьому застосовував стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, 82-мм міномети. Декілька разів відкривав там вогонь і ворожий снайпер. На тій же ділянці бойовики гатили з 82-мм та 120-мм мінометів по захисниках Красногорівки", - йдется в повідомленні.

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Не спокійно й біля Авдіївки. Там бойовики продовжили обстрілювати українські позиції з мінометів та гранатометів.

"На горлівсько-світлодарській дузі під ворожим вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів опинились опорні пункти сил АТО неподалік Зайцевого та Луганського", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь по укріплення сил АТО поблизу Широкиного, Березового та Гнутового з великокаліберних кулеметів, гранатометів, час від часу з зенітних установок. А по Лебединському загарбники пізно ввечері вдарили з мінометів калібру 120 мм.

В Луганській області бойовики били з гранатометів по українських воїнах, які несуть службу на підступах до Станиці Луганської та Новозванівки.

"Не полишає ворог спроб вести розвідку бойових порядків сил АТО за допомогою безпілотних літальних апаратів. Минулої доби зафіксовано 9 повітряних ворожих шпигунів", - зазначили в прес-центрі.

З початки доби проросійські найманці не знизили своєї активності. Противник продовжив обстрілювати з мінометів укріплення сил АТО біля Мар’їнки та Красногорівки. В Луганській області бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП в районі Новозванівки.

"Загалом, з опівночі бойовики вже 9 разів застосовували зброю проти українських воїнів", - підсумували в прес-центрі.