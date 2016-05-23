Спецслужби вилучили в районі проведення АТО 45 кілограмів тротилу
13:38, 23 травня 2016Суспільство
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Оперативники Служби безпеки України вилучили в районі проведення антитерористичної організації 45 кілограмів тротилу.
Із замаскованого схрону правоохоронці вилучили два ящики з тротиловими шашками / УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, у покинутому приватному будинку в смт Велика Новосілка Ясинуватського району Донецької області спецслужби викрили схованку з вибухівкою.
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«Із замаскованого схрону правоохоронці вилучили два ящики з тротиловими шашками армійського зразка загальною вагою приблизно 45 кілограмів. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії»,- йдеться в повідомленні.
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