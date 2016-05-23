Спецслужби вилучили в районі проведення АТО 45 кілограмів тротилу

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, у покинутому приватному будинку в смт Велика Новосілка Ясинуватського району Донецької області спецслужби викрили схованку з вибухівкою.

Читайте такожМасштабна операція правоохоронців: запобігли терактам диверсійної групи у трьох областях (фото)

«Із замаскованого схрону правоохоронці вилучили два ящики з тротиловими шашками армійського зразка загальною вагою приблизно 45 кілограмів. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії»,- йдеться в повідомленні.