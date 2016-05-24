Місія ОБСЄ завтра відкриє патрульну базу у Щасті

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

У відкритті патрульної бази візьме участь перший заступник голови СММ Александр Хуг.

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У місії нагадали, що передові патрульні бази покликані розширити присутність спостерігачів у районах, де трапляються найбільш напружені інциденти, що дасть змогу місії реагувати на інциденти швидше і ефективніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше СММ відкрила 8 передових патрульних баз. Зокрема, п'ять у районах, що контролюються Збройними силам України: у Волновасі, Красноармійську, Світлодарську (Донецька область) і в Новоайдарі та Станиці Луганській (Луганська область); а також у трьох тимчасово окупованих районах: у Стаханові (Луганська область), Горлівці і в Дебальцевому (Донецька область).