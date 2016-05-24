Лідери "нормандської четвірки" підтримали розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Лідери країн "нормандського формату" підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Про це йшлося під час телефонної розмови президента Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
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«Керівники України, Франції, Німеччини та Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і початку консультацій з цього питання», - йдеться в повідомленні.
Порошенко звернув увагу на погіршення безпекової ситуації, зокрема обстріли в районі Авдіївки, що є реальною перешкодою для досягнення прогресу у мирному врегулюванні.
Співрозмовники погодилися, що для продовження політичного діалогу потрібна рішуча деескалація і повне припинення вогню.
Президент наголосив, що для цього Росія має вивести війська з окупованої частини України і припинити постачати туди зброю та найманців. Президент також звернув окрему увагу на необхідність відновлення контролю за українсько-російським кордоном, відзначили у прес-службі.
Під час розмови було також наголошено на необхідності повного виконання Мінських домовленостей, включно зі створенням безпекових передумов для проведення місцевих виборів у деяких районах Луганської та Донецької областей на основі українського законодавства та норм БДІПЛ/ОБСЄ.