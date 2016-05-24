У МВС заявили, що понад 400 кілометрів кордону із Росією є лінією фронту

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав сьогодні під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим з питань захисту митниці та кордону США Гілом Керліковське, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За словами глави МВС, є великий виклик. Із 1,9 тис. км кордону із Росією понад 400 км – це лінія фронту, решта – "звичайний кордон із агресором", де постійний потік людей. Із квітня безпеку на кордоні допомагає забезпечувати Національна поліція.

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"Тут йдеться про зовсім іншу функцію прикордонників: контроль кордонів, розвідка та робота силових підрозділів. Для цього ми організовуємо особливі режими із Нацгвардією та спецпідрозділами поліції, які також належать до структури МВС. За всіма цими напрямами нас постійно підтримують колеги із США", - сказав Аваков.

Крім того, міністр зазначив, що в Україні вводиться нова паспортна система із біометричними даними та ID-форми із вбудованим чипом, а також інші стандарти ЄС, аби найближчим часом перейти на безвізовий режим і запровадити спрощений режим перетину кордону.