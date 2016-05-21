Україна виконала усі умови для отримання безвізового режиму з ЄС – Порошенко
Україна виконала усі пункти Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив перед початком церемонії підняття Європейського прапора з нагоди Дня Європи перед Адміністрацією президента сьогодні у Києві.
Читайте такожПорошенко закликав Меркель і Олланда прискорити процедури з надання безвізового режимуЗа словами Порошенка, ефективні реформи змінять Україну, побудують Європу в Україні, відновлять справедливість та зроблять Україну надзвичайно ефективною державою.
«Що є дорожньою картою цих реформ – це асоціація України та ЄС, угоду про яку ми підписали 2 роки тому», - зауважив він.
«Дорожня карта – це є і План дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів, які ми виконали, і на сьогоднішній день ми знаходимося напередодні надання ЄС українським громадянам права вільно подорожувати ЄС. Це перший крок повернення України у велику європейську родину», - заявив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.
Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.
20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.
Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.