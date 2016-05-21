Україна виконала усі умови для отримання безвізового режиму з ЄС – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив перед початком церемонії підняття Європейського прапора з нагоди Дня Європи перед Адміністрацією президента сьогодні у Києві.

Читайте такожПорошенко закликав Меркель і Олланда прискорити процедури з надання безвізового режимуЗа словами Порошенка, ефективні реформи змінять Україну, побудують Європу в Україні, відновлять справедливість та зроблять Україну надзвичайно ефективною державою.

«Що є дорожньою картою цих реформ – це асоціація України та ЄС, угоду про яку ми підписали 2 роки тому», - зауважив він.

«Дорожня карта – це є і План дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів, які ми виконали, і на сьогоднішній день ми знаходимося напередодні надання ЄС українським громадянам права вільно подорожувати ЄС. Це перший крок повернення України у велику європейську родину», - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.