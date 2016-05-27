Місія ОБСЄ зафіксувала трикратне збільшення кількості порушень припинення вогню на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу під час відеовключння з Донецької області.

"Я перебуваю на Донбасі вже три дні в рамках свого тижневого візиту. Я намагаюся оцінити ситуацію і побачити певні позитивні зрушення, але те, що я побачив, воно мене повністю не задовольняє... З часу Великодня були певні поліпшення в безпеці ситуації. Також у нас були певні позитивні політичні повідомлення з Берліна і Мінська. В результаті, я сподівався, що будуть вжиті конкретні заходи на місцях для того, щоб перемир'я стало більш постійним і стійким. Сьогодні я маю вже менше надій. Вчора ми зафіксували трикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у порівнянні з попереднім днем", - заявив Хуг.

У зв'язку з цим він сказав, що рівень насильства був високим в Авдіївці, яка контролюється українським урядом, а також на території навколо Донецького аеропорту.

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Хуг звернув увагу, що бували випадки, коли українські військові отримували поранення.

Перший заступник зазначив, що можна помітити взаємозв'язок між обмеженням у діяльності місії спостерігачів на Донбасі і порушенням Мінських угод. У минулу п'ятницю на окупованій "ДНР" території була припинена робота двох спостережних камер, і після цього, в цій зоні, вчора можна було спостерігати сплеск насильства.

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"Хоча ми не могли побачити, що сталося в цій зоні вночі, ми чітко бачимо, що деякі люди хочуть приховати речі від громадськості. Ми бачили у середовище щось подібне в Горлівці, яка контролюється так званої "ДНР". І наш безпілотний літальний апарат зафіксував 20 броньованих машин піхоти, а також бензовози і вантажівки на дороги в місті", - сказав Хуг.

Після того, як безпілотник помітив техніку, система GPS сигналу безпілотника місії заблокувалася з допомогою пристроїв, які глушать сигнал, і спостерігачі були змушені здійснити посадку безпілотника.

Також він сказав, що вчора на ще один безпілотник була здійснена прицільна атака над селом Богоявленка, що знаходиться в 50 км на південний-захід від Донецька на території, контрольованій урядом України. За його словами, попередній аналіз показав, що там знаходяться вантажівки, наповнені коробками з боєприпасами, і які були заховані в лісі. Також там був помічений об'єкт, схожий на артилерійську установку на буксирі. Хуг пояснив, що помічене озброєння знаходиться в зоні, звідки озброєння треба відвести.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня місія ОБСЄ відкрила в Щасті передову патрульну базу.