Найгарячіша точка в зоні АТО: бойовики стягнули в район Авдіївки два мотострілецьких батальйони
Бойовики останнім часом значно підвищили інтенсивність вогню в районі промислової зони Авдіївки та стягнули на цю ділянку два мотострілецькі батальйони з артилерійськими і танковими підрозділами.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони, розміщеному на сайті відомства.
«Промислова зона на околиці Авдіївки - «найгарячіша» точка в районі проведення АТО цієї весни. Лише в одну рокову ніч минулої неділі НЗФ випустили по позиціях Збройних сил України та передмістям понад 300 снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм», - йдеться в повідомленні.
«Канонада у цьому районі майже не вщухає. Намагаючись вибити наші підрозділи з так званої промислової зони цього містечка, бойовики майже щодня потужно обстрілюють цю ділянку лінії розмежування», - зазначають в Міноборони.
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У відомстві наголошують, що, незважаючи на досягнуті раніше домовленості щодо повного припинення вогню, бойовики їх не тільки систематично порушують, а й повністю нівелюють, застосовуючи у цьому районі важке озброєння - ствольну артилерію калібру 152 мм і 122 мм та бронетехніку, зокрема, танки. Останнім часом інтенсивність вогню значно підвищилася.
Також у Міноборони додали, що бойовики неодноразово намагалися відтіснити українські війська, атакуючи їх з різних напрямків значними силами. За даними української розвідки, на цій ділянці фронту командування НЗФ зосередило не менш ніж два мотострілецькі батальйони, підсилені артилерійськими і танковими підрозділами.