Сторони на Донбасі повинні самі визначити місця, де краще почати відвід військ від лінії зіткнення - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Донецьку.

Як зазначив Хуг, за спостереження представників місії, позиції сторін на Донбасі знаходяться у близькій відстані одна від одної у Комінтерновому, у Павлополі, в районі пункту пропуску Березове, в усіх районах навколо Донецького аеропорту, в районі Авдіївки та Ясинуватої, між Зайцевим та Жованкою, біля Станиці Луганської, в районі пункту пропуску Золоте та у інших місцях.

Читайте такожВіктор Муженко про загрозу російського вторгнення: "Це дуже поганий сценарій, але ми змушені його розглядати"

У цьому зв'язку, перший заступник голови СММ прокоментував ситуацію із близьким розташуванням бойових позицій обох сторін на Донбасі біля лінії зіткнення, а також відповів на питання, де на його думку, сторони повинні відвести війська.

"Сторони повинні це самі визначити. З найбільш практичної точки зору, це повинно відбутися у тих місцях, де сторони досягнуть угоди щодо того, що розведення сил є можливим. Там де (спостерігається - УНІАН) важка і складна ситуація, ймовірно, це не буде правильним місцем, щоб розпочати (відведення - УНІАН). І ми працюємо із Спільним центром з контролю та координації, з тими, хто фактично здійснює контроль тут (у Донецьку - УНІАН) та у Луганську, а також з українськими Збройними силами, щоб визначити місця, з якими вони можуть погодитися для розведення сил", - заявив Хуг.

Читайте такожЛідери G7 рекомендували усім сторонам виконати зобов'язання з проведення виборів на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ багаторазово закликала усі сторони на Донбасі відвести важке озброєння та війська від лінії зіткнення.