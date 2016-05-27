Сторони на Донбасі повинні самі визначити місця, де краще почати відвід військ від лінії зіткнення - ОБСЄ

19:24, 27 травня 2016
Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі Александр Хуг заявлчяє, що сторони на Донбасі повинні самі визначити місця, де краще розпочати відведення військ від лінії зіткнення.

хуг / osce.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Донецьку.

Як зазначив Хуг, за спостереження представників місії, позиції сторін на Донбасі знаходяться у близькій відстані одна від одної у Комінтерновому, у Павлополі, в районі пункту пропуску Березове, в усіх районах навколо Донецького аеропорту, в районі Авдіївки та Ясинуватої, між Зайцевим та Жованкою, біля Станиці Луганської, в районі пункту пропуску Золоте та у інших місцях.

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У цьому зв'язку, перший заступник голови СММ прокоментував ситуацію із близьким розташуванням бойових позицій обох сторін на Донбасі біля лінії зіткнення, а також відповів на питання, де на його думку, сторони повинні відвести війська.

"Сторони повинні це самі визначити. З найбільш практичної точки зору, це повинно відбутися у тих місцях, де сторони досягнуть угоди щодо того, що розведення сил є можливим. Там де (спостерігається - УНІАН) важка і складна ситуація, ймовірно, це не буде правильним місцем, щоб розпочати (відведення - УНІАН). І ми працюємо із Спільним центром з контролю та координації, з тими, хто фактично здійснює контроль тут (у Донецьку - УНІАН) та у Луганську, а також з українськими Збройними силами, щоб визначити місця, з якими вони можуть погодитися для розведення сил", - заявив Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ багаторазово закликала усі сторони на Донбасі відвести важке озброєння та війська від лінії зіткнення.

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