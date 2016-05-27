Російська сторона в СЦКК намагалася домовитися з українською, щоб забрати тіла ліквідованих бойовиків "ДНР" - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі Александр Хуг заявив на брифінгу в Донецьку, розповідаючи про деталі обстрілу, здійсненого сьогодні поблизу Авдіївки та Ясинуватої.

Як повідомив Хуг, сьогодні патруль місії ОБСЄ здійснював спостереження у одній із гарячих точок біля лінії зіткнення на Донбасі, де зберігається неспокійна ситуація. Спостерігачі намагалися у Соледарі сприяти встановленню діалогу між російським та українським генералами зі Спільного центру з контролю та координації.

"Коли я перебував у Соледарі, ми погодилися зустрітися на лінії зіткнення, і що обидва генерали прибуть з протилежних сторін разом з СММ, щоб спробувати надіслати чіткий сигнал, що можна припинити вогонь у цій гарячій точці (поблизу Авдіївки та Ясинуватої - УНІАН)", - сказав Хуг.

Він нагадав, що за день до того спостерігачі зафіксували сотні порушень режиму припинення вогню.

"І тиша, яка там була, коли розпочалася зустріч, тривала недовго", - сказав Хуг.

Під час зустрічі на лінії зіткнення генерали домовилися про припинення вогню в іншому районі для того, щоб дозволити "забрати тіла полеглих представників так званої "ДНР".

Зустріч тривала годину, а потім, за словами Хуга, надійшло повідомлення, що у тому місці режим припинення вогню почав порушуватися. Зокрема, надійшли повідомлення про поранення у лавах бойовиків "ДНР".

Хуг відзначив, що потім знову було знайдено можливість домовитися про припинення вогню у тому місці для того, щоб його відвідати.

"Ми прибули на місце інциденту з сімома членами так званої "ДНР", російським генералом та одним з його офіцерів. Коли ми приїхали, пораненого члена "ДНР" вже забрали з того місця, тому ми самостійно не змогли підтвердити", - сказав Хуг.

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Потім на місце інциденту приїхала інша група, щоб забрати тіла вже вбитих бойовиків "ДНР", які були ліквідовані напередодні вночі. Спостерігачі побачили, як забрали два тіла.

"Перед тим як забрати третє тіло, ми почули свистіння куль над головами. Усі члени "ДНР" та російський генерал і наш патруль вимушені були сховатися. На цьому місці ми почули додаткові постріли", - сказав Хуг, зауваживши, що тільки-но третє тіло вдалося забрати, усі присутні залишили той район.

У зв'язку з цим Хуг нагадав, що СММ є цивільною неозброєною місією, яка здійснює спостереження. Він наголосив, що після цього інциденту в районі Авдіївки та Ясинуватої стало зрозумілим, що єдиним шляхом досягнення стійкого режиму припинення вогню є шлях розведення сторін на Донбасі.

"І це саме те, до чого ми закликаємо. Ініціатива дійсно може надходити і від нас, але домовленість у цьому зв'язку повинна бути знайдена поміж сторонами", - сказав Хуг, запевнивши, що місія ОБСЄ готова підтримувати будь-яку подібну ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Хуг заявляв, що патруль СММ ОБСЄ сьогодні потрапив під обстріл зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки та Ясинуватої. Жоден спостерігач не був поранений.