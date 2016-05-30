У Хмельницькому попрощалися із загиблим в АТО комбатом 72-ої бригади "Мауглі"

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі хмельничан, а також військові побратими прийшли до міського будинку жалобних обрядів, аби провести військовослужбовця в останню дорогу.

Поховали солдата на Алеї Слави кладовища, що у мікрорайоні Ракове.

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Комбату було 32 роки. Жук служив кадровим військовослужбовцем. До 2014 року служив прикордонником, а з початком бойових вступив до Збройних сил України.

Військовослужбовець загинув 27 травня унаслідок бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків у зоні АТО. Українські воїни потрапили в засідку терористів під Волновахою.