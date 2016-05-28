На Донбасі загинув комбат 72-ї ОМБР "Мауглі" - журналіст
12:27, 28 травня 2016Війна
4709 0
В зоні АТО на Донбасі бійці 72-ї ОМБР потрапили в засідку ворожих диверсантів.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий журналіст Олександр Шульман.
«Війна триває... Потрапили в засідку ДРГ наші хлопці. Був бій, рашистів відігнали. Троє поранених, один, поки везли до шпиталю, помер. Це був комбат-3 72 омбр Андрій Жук (позивний «Мауглі»), - написав він.
Читайте такожБіля Старогнатівки підірвався БТР з українськими військовими (відео)
Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері, 27 травня, на Маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. В результаті вогневого контакту ворожа ДРГ відступила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter