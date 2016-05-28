На Донбасі загинув комбат 72-ї ОМБР "Мауглі" - журналіст

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий журналіст Олександр Шульман.

«Війна триває... Потрапили в засідку ДРГ наші хлопці. Був бій, рашистів відігнали. Троє поранених, один, поки везли до шпиталю, помер. Це був комбат-3 72 омбр Андрій Жук (позивний «Мауглі»), - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері, 27 травня, на Маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. В результаті вогневого контакту ворожа ДРГ відступила.