У Луганській ВЦА розповіли про наслідки потужного 3-годинного обстрілу бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, учора, 30 травня, російські найманці посилили обстріли смт. Станиці Луганської.

Бойовики понад 3 години обстрілювали селище із автоматичних та протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У результаті у багатьох місцях перебиті лінії електропередачі – 30 тис. абонентів залишаються поки що без світла.

Також було пошкоджено газогін низького тиску, але до ранку спеціалістам вдалося його відремонтувати.

Читайте такожБойовики відновили обстріл Станиці Луганської: Перебиті газопровід та лінії електропередач

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Крім того, терористи із заборонених 120-мм мінометів обстріляли позиції українських військових у районі селища Новотошківка Попаснянського району.

Як зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз, "на Луганщині зараз перебуває помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович, який сьогодні відвідає Станицю Луганську. Він буде мати можливість особисто побачити наслідки обстрілів. Знаково, що цей обстріл стався напередодні чергового раунду Мінських домовленостей".