Через обстріл бойовиків знеструмлено Авдіївку - ЗМІ

У ніч з 24 на 25 серпня користувачі соціальних мереж повідомляють про обстріл Авдіївки, передають Новости Донбасса.

Повідомляється, що місто залишилося без електроенергії. Авдіївський коксохімзавод працює на тому, що залишився.

«Світла в усьому місті немає. Перебили вводи. Завод на одному коптить», - відзначають користувачі twitter.

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Крім цього Новини Донбасу пишуть, що сьогодні вночі бойовики обстріляли Сопіно, що під Маріуполем.

Про це виданню повідомив прес-офіцер сектору М Ярослав Чепурний.

За його словами, обстріл тривав кілька хвилин. Противник використовував САУ калібром 152 мм.

Інформації про постраждалих поки немає.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу по всій лінії зіткнення в зоні АТО бойовики продовжували обстрілювати і здійснювати збройні провокації проти українських силовиків.