Росія розгорнула навчання з умовного знищення кораблів НАТО у порту Румунії - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

«За даними ГУР Міноборони, 8 червня у повітряному просторі центральної частини Чорного моря ЗС Росії проведено демонстративні дії з умовного знищення у порту Констанца (Румунія) корабельної групи об’єднаних військово-морських сил НАТО на чолі з есмінцем ВМС США «Портер», - заявив він.

«До таких дій залучалися 4 бомбардувальники ТУ-22М3 зі складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, які здійснили наведення протикорабельних ракет на цілі та імітували їхні пуски. Супроводження бомбардувальників здійснювали 4 винищувачі Су-27», - сказав Скібіцький.

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За його словами, таким діями РФ вкотре намагається підкреслити свою домінуючу роль у Чорному морі та здатність вирішувати регіональні питання на свою користь із застосуванням власних збройних сил.

«Особливе значення мають для РФ такі дії збройних сил напередодні проведення саміту НАТО у Варшаві, де будуть розглядатися питання регіональної безпеки, у тому числі в Чорноморському регіоні», - заявив Скібіцький.

Як відомо, черговий саміт НАТО відбудеться 8-9 липня у Варшаві.