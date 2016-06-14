На Харківщині затримали вербувальника "ДНР" (фото)

На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали бойовика т.зв. "ДНР", який прибув вербувати найманців до незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба СБ України.

Правоохоронці встановили, що мешканець Харківської області протягом серпня - жовтня 2015 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України у складі теругруповання "Восток". У незаконному збройному формуванні він був снайпером, а також чергував на блокпостах у районі Авдіївки Донецької області.

Від ватажків "Востоку" він отримав завдання повернутися на Харківщину для вербування найманців до терористичних угруповань. За оперативною інформацією спецслужби, бойовик отримав від одного з місцевих мешканців попередню згоду перейти на тимчасово окуповані території.

Правоохоронці затримали вербувальника в одному з населених пунктів Зміївського району Харківської області. Під час обшуку за місцем проживання бойовика вилучено дві гранати Ф-1 та РГД-5, а також кілька десятків набоїв до автомата Калашникова.

Вербувальнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.