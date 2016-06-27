В Україні стартують військові навчання Rapid Trident: у маневрах візьмуть участь понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу
12:00, 27 червня 2016Війна
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На території Яворівського полігону у Львівській області 27 червня починаються масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2016.
До військових маневрів будуть залучати бронетехніку і армійську авіацію / УНІАН
Про це повідомляє "Європейська правда".
Участь у навчаннях візьмуть понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу. З українськими військовими досвідом будуть ділитися колеги переважно з країн-членів НАТО.
До військових маневрів будуть залучати бронетехніку і армійську авіацію, будуть проводитися також навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Навчання триватимуть до 8 липня.
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У Міноборони України раніше повідомили, що на 2016 рік заплановано участь підрозділів Збройних сил України в десяти багатонаціональних навчаннях.
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