В Україні стартують військові навчання Rapid Trident: у маневрах візьмуть участь понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу

Про це повідомляє "Європейська правда".

Участь у навчаннях візьмуть понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу. З українськими військовими досвідом будуть ділитися колеги переважно з країн-членів НАТО.

До військових маневрів будуть залучати бронетехніку і армійську авіацію, будуть проводитися також навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Навчання триватимуть до 8 липня.

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У Міноборони України раніше повідомили, що на 2016 рік заплановано участь підрозділів Збройних сил України в десяти багатонаціональних навчаннях.