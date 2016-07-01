На донецькому напрямку бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З них 34 на донецькому, 17 на маріупольському та 7 на луганському напрямках, - зазначили в прес-центрі.

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Зокрема, на донецькому напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів противник вів вогонь по наших військах під Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Майорським та Зайцевим. Зі 120 мм мінометів окупанти стріляли по наших укріпленнях у Троїцькому та Луганському. Крім цього, у Луганському ворог здійснив 15 пострілів із 152 мм артилерії.

На маріупольському напрямку під ворожий вогонь з 82 мм мінометів потрапили наші позиції у Березовому, Новотроїцькому та Красногорівці.

"В Луганській області бойовики хаотично обстрілювали наші позиції з 122 мм артилерії під Нозванівкою та Новоолександрівкою, а під Кримським – із зенітної установки", - підсумували в прес-центрі.